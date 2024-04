Basket Serie A1 2023/2024, Brescia scappa in testa: battuta Tortona 72-65

Vince ma non senza fatica la capolista Germani Brescia: battut0 72-65 un Tortona che cede solo all’ultima frazione di gioco. Grandi prestazioni per Christon, Massinburg e Akele. Per Tortona ottima prova per Baldasso e Kamagate che però non riescono a evitare la sconfitta.

Primo quarto dove Tortona parte forte e risponde alla velocissima tripla di Gabriel. I piemontesi del coach De Raffaele tentano l’allungo con Colbey Ross, nettamente il più in forma, ma il liberi di Bilan e la corsa di Cuornooh portano il parziale a 13-14.

Il secondo quarto ci dà un assaggio di playoff, con le squadre decisamente meno imballate e più vivaci. Bellissimo scambio di giocate tra Dowe e Massinburg, il primo schiaccia in faccia al secondo e subito dopo il giocatore della Leonessa mette una tripla in faccia a Dowe. Si va all’intervallo sul parziale di 33-36, con gli ultimi 2 minuti spezzettati dai timeout e con una tripla da lontanissimo di Ross.

Terzo quarto dove è protagonista Christon che apre le danze e si carica sulle spalle una Germani che fatica tanto da tre e ai liberi. A tenere a galla Tortona sono Baldasso e Candi, parziale sul 50-50.

Ultimo quarto con Brescia che mette in campo i muscoli e con un’ottima difesa annulla Ross e Kamagate che fino a quel momento erano le maggiori minacce. A due minuti dalla sirena finale la capolista allunga a +7 e il match si spezza in più parti fra timeout e falli da ambo le parti. Chiude la partita la magnifica schiacciata di Akele che porta il risultato finale sul 72-65.

Brescia allunga a 38 punti in classifica, scappando dalle inseguitrici. Grande attesa per il risultato tra Venezia e Bologna che allontanerà una delle due dalla corsa al titolo. Tortona che rimane a tiro dei Playoff e che battaglierà fino all’ultimo per un posto.