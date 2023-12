Serie A1 basket 2023/2024: Cremona nel finale supera Varese per 68-75

Terminata la sfida tra Varese e Cremona valida per la decima giornata di Serie A1 di basket 2023/2024. Il match si è concluso in favore della squadra ospite, che nel finale è riuscita a superare un ottimo equilibrio vincendo per 68-75.

Nel primo quarto facilità nell’attacco della Vanoli che trova soluzioni semplici, mentre Varese si aggrappa ad Hanlan e alle sue iniziative. Si chiude sul 16-18. Nel secondo quarto gli ospiti ripartono bene con un parziale di 0-5, ma la squadra di casa riesce a rimontare bene ed andare alla pausa in vantaggio: 32-30.

Nel terzo quarto inizio a fari spenti per l’OJM che subisce la verve cremonese col sorpasso subito. La Vanoli dà la sensazione di essere più reattiva e arriva un parziale di 0-7 con Denegri a pungere dall’arco. Zanotti abbandona prematuramente la pugna per cinque falli e Woldetensae in lunetta sigla il 54-56 con cui si va all’ultima pausa. Nell’ultimo quarto Varese cala nel finale e concede il fianco, lasciando la vittoria a Cremona per 68-75.