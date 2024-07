Preolimpico 2024 basket, Pozzecco: “Nulla da rimproverare ai ragazzi, ora battiamo la Lituania”

“Innanzitutto complimenti a Portorico per l’ottimo match e per l’atmosfera incredibile al palazzetto. Hanno meritato di vincere“. Queste le dichiarazioni di Gianmarco Pozzecco, ct dell’Italia, che ai canali della federazione ha commentato la sconfitta nel Preolimpico 2024 di basket. “Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi: magari siamo stati un po’ frettolosi sbagliando qualche tiro aperto, ma hanno dimostrato la solita attitudine e impegno. E poi il Portorico ha segnato alcune triple incredibili – ha spiegato, per poi concludere con il prossimo impegno – Adesso vogliamo battere una grande squadra come la Lituania in semifinale e magari tornare ad affrontare il Portorico in finale“.

Sulla stessa lunghezza d’onda Marco Spissu, che ha spiegato: “Congratulazioni al Portorico per il successo. Adesso noi ci riposiamo, poi guarderemo dei video per fare qualche aggiustamento prima di tornare in campo contro la Lituania. Per me è la prima volta contro i forti baltici, vogliamo giocarci le nostre carte“.