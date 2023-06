Olimpia Milano, ufficiale l’addio di Mitrou-Long

L’EA7 Emporio Armani Milano ha ufficializzato il divorzio da Naz Jersey Mitrou-Long, play-guardia canadese con cittadinanza greca e di origini trinidadiane: “La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Naz Mitrou-Long per la stagione trascorsa insieme che ha portato allo scudetto e gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro professionale e personale”, si legge in una nota dell’Olimpia campione d’Italia. L’ex Brescia ha già firmato per i lituani dello Zalgiris Kaunas.