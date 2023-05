Playoff Nba, Jokic trascina e Denver elimina Phoenix. Boston porta Philadelphia in gara-7

Una prestazione solida, impreziosita dalle prove dei suoi interpreti, basta ai Denver Nuggets per chiudere con successo la serie di playoff Nba contro i Phoenix Suns, scesi sul parquet senza Chris Paul e Deandre Ayton. L’emergenza si vede e l’equilibrio dura poco. All’intervallo il vantaggio toccato da Denver è già di +30 grazie ad un Nikola Jokic sontuoso: il serbo chiude con la quinta tripla doppia dei suoi playoff con 32 punti, 12 assist e 10 rimbalzi (13/18, 1/3 da tre, con 6/6 dalla lunetta). Al resto pensano Caldwell-Pope (21 punti) e Jamal Murray (26). Niente da fare per Devin Booker e Kevin Durant. Il primo tira 4/13 per 12 punti (oltre a 8 assist), mentre il secondo ne aggiunge 23. Il miglior realizzatore per i Suns è Cameron Payne con 31 punti con sei triple su nove tentate. Non è sufficiente e Denver stacca così il biglietto per la finale di Conference ad ovest.

Si resta sull’equilibrio invece tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Questi ultimi si impongono 95-86 e forzano gara-7. Ai Sixers non basta la doppia doppia di un ritrovato Joel Embiid che chiude con 26 punti e 10 rimbalzi. Brutta serata al tiro, nonostante una tripla doppia neanche poi così lontana, per James Harden: 13 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Anche Smart (22 punti, 8/15), Brown (17, 6/13) e Tatum (21, 5/21) non hanno percentuali esaltanti, ma alla fine è proprio quest’ultimo a vestire i panni del trascinatore nell’ultimo quarto con 16 punti realizzati.