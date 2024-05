Playoff Nba 2024, Sixers e Bucks evitano l’eliminazione in gara-5. Cavs sul 3-2 contro Orlando

Sotto di sei punti nel finale dell’ultimo quarto, i Philadelphia 76ers sfoderano l’orgoglio e trascinano i New York Knicks al supplementare trovando il successo esterno per 106-112 ed evitando l’eliminazione. Al Madison Square Garden le due squadre escono dal parquet con la serie sul 3-2 per i padroni di casa, ma per i Sixers il successo in rimonta è una preziosa iniezione di fiducia in vista di gara-6 in programma al Wells Fargo Center. Protagonista assoluto è Tyrese Maxey, trascinatore nei momenti decisivi e miglior realizzatore dell’incontro con 46 punti e 9 assist, con un 7/12 dall’arco. Giornata al tiro ben più complicata per Joel Embiid, che a referto si gode comunque la tripla doppia da 19 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Ai Knicks invece non basta un Jalen Brunson in stato di grazia con 40 punti. I Knicks provano a prendere subito il comando nel supplementare, portandosi sul +5, ma il vantaggio dei padroni di casa dura poco e con un parziale di 9-15 sono gli ospiti ad esultare.

Serie sul 3-2 anche negli altri campi della notte. I Cleveland Cavaliers battono gli Orlando Magic 104-103 e si portano in vantaggio. Cinque giocatori in doppia cifra per i Cavs: Donovan Mitchell realizza 28 punti, cinque in più di Darius Garland, mentre Max Strus e Marcus Morris si fermano rispettivamente a quota 16 e 12. Sono 14 i punti a referto messi da Evan Mobley, che però offre il suo contributo soprattutto al ferro con 13 rimbalzi e la stoppatona decisiva su Franz Wagner a tre secondi dalla fine. Ad Orlando non basta un sontuoso Paolo Banchero: l’italostatunitense chiude con 39 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, ma ora rischia l’eliminazione.

Non è finita neanche la serie tra Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. Sempre senza Antetokounmpo e Lillard, i padroni di casa al Fiserv Forum evitano l’eliminazione grazie ad una vittoria per 115-92. La svolta si ha tra secondo e terzo quarto, quando Milwaukee realizza 64 punti, lasciandone 36 ai Pacers, che guidano la serie sul 3-2. Protagonista Khris Middleton, autore di 29 punti e 12 rimbalzi, mentre Bobby Portis ne aggiunge 29 con 10 rimbalzi. Danilo Gallinari in 20 minuti chiude con 4 punti e 6 rimbalzi.

I risultati

New York Knicks-Philadelphia 76ers 106-112

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 104-103

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 115-92