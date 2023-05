Playoff NBA 2023: i Nuggets sbancano Los Angeles e volano sul 3-0, Lakers a un passo dall’eliminazione

Continua a brillare la stella dei Denver Nuggets, che conquistano anche gara-3 e si portano ad un passo dalle NBA Finals 2023. Dopo le due sconfitte in Colorado ci si aspettava una reazione da parte dei Los Angeles Lakers, determinati a riaprire la serie e favoriti dal fattore campo. Ad uscire vittoriosi dalla Crypto.com Arena sono stati invece i Nuggets, trascinati da uno straordinario Jamal Murray da 37 punti e dal solito Nikola Jokic da 24 punti e decisivo nell’ultimo parziale. Alla franchigia della California non sono bastate la doppie doppie di Anthony Davis (28 punti e 18 rimbalzi) e LeBron James (23 punti e 12 assist).

108-119 il punteggio del match, in cui gli ospiti sono partiti forte, toccando la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto, salvo poi essere riacciuffati tra la fine del terzo e l’inizio del quarto parziale. Poco male per Jokic e compagni, tornati nuovamente a dettare legge nel finale e capace di imporsi di 11 punti. I Lakers sono ora chiamati ad una rimonta storica, letteralmente, dato che mai nessuno è riuscito a recuperare un simile svantaggio. Appuntamento ora nella notte tra lunedì e martedì con gara-4, in cui James e compagni saranno chiamati quantomeno a muovere il punteggio ed evitare un severo 0-4.