Playoff Nba 2023/2024: Minnesota conferma il fattore campo con Phoenix, Dallas passa a Los Angeles

Proseguono i Playoff Nba. Torna Leonard ma i Clippers cadono in casa con Dallas. Minnesota conferma il fattore campo con Phoenix e Indiana passa a Milwaukee e pareggia la serie.

Minnesota conferma il fattore campo e vince anche gara-2 contro Phoenix 105-93. Sei giocatori in doppia cifra per i Timberwolves. Per McDaniels sono 25 punti e 8 rimbalzi alla sirena. Conley aggiunge 18 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Solo 15 punti per Edwards, che tira con il 25% dal campo. Suns che saranno subito alle strette in gara-3.

Dallas passa in casa dei Los Angeles Clippers 96-93. Torna Leonard (15 punti+7 rimbalzi), ma la squadra di Lue non riesce a difendere il fattore campo. Doncic si prende la scena con 32 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Irving ne aggiunge 23 con 6 rimbalzi. In doppia cifra anche Pj Washington (18 punti+6 rimbalzi) e Jones Jr. (10 punti+ 7 rimbalzi). Sponda Clippers, buona prova di Harden (22+6+8) e George (22+2+4). Ora la serie si sposta a Dallas, che proverà a portarsi in vantaggio in gara-3.

Indiana batte Milwaukee in trasferta 125-108. Super Siakam con 37 punti, 11 rimbalzi e 6 assist. Turner e Nembhard contribuiscono alla causa rispettivamente con 22 e 20 punti. Haliburton non riesce ancora a ritrovare la forma dopo l’infortunio e chiude con 12 punti e 12 assist. Non bastano ai Bucks i 34 punti di Lillard e i 22 di Brook Lopez. Serie che si sposta a Indianapolis sull’1-1.