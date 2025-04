È tutto pronto per l’ultima giornata di regular season di NBA 2024/2025: questa sera, infatti, andranno in scena ben quindici partite. Una scorpacciata di grande pallacanestro divisa in due “tranche”, la prima con sette partite a partire dalle 19:00, la seconda con le restanti otto a partire dalle 21:30. Tutto questo per emettere gli ultimi verdetti di una stagione regolare di grande passione, preludio a quello che sarà lo spettacolo della post-season. In realtà, per quanto riguarda la situazione nella Eastern Conference è già tutto delineato. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Detroit Pistons ai playoff, Orlando Magic, Atlanta, Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat ai play-in.

Decisamente diversa la situazione nella Western Conference, dove le prime tre posizioni sono già assegnate, ma rimangono tre posti ai playoff per quattro squadre. Ecco la situazione nel dettaglio.

CALENDARIO COMPLETO E CLASSIFICHE

NBA, la situazione nella Western Conference in vista dell’ultima giornata

A Ovest, quindi, sicure dei playoff ci sono Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Los Angeles Lakers. Sotto queste squadre, ecco la battaglia a quattro tra Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Di queste, appunto, tre andranno ai playoff mentre una andrà a completare il quadro dei play-in insieme a Memphis Grizzlies, Sacramento Kings e Dallas Mavericks.

Visti gli incroci dell’ultimo turno, la situazione sembra sorridere in particolare a Denver e Minnesota. Entrambe, infatti, sfideranno squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione regolare. I Nuggets se la vedranno con gli Houston Rockets, secondi in classifica ma il cui unico scopo, come visto nella partita contro i Lakers, dovrebbe essere far riposare tutte le prime linee in vista dei playoff. I T’wolves, invece, affronteranno gli Utah Jazz ultimi in classifica.

Decisamente più intrigante la situazione che riguarda Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. Come per le altre due due squadre, una vittoria è d’obbligo per mettere in ghiaccio la qualificazione diretta ai playoff. Questo rende il testa a testa di questa sera tra Stephen Curry e James Harden sicuramente la partita di cartello dell’ultima giornata di regular season. Un autentico spareggio per i playoff di NBA.

Playoff NBA, il tabellone dei playoff

EASTERN CONFERENCE

(1) Cleveland Cavaliers vs (8) Vincente tra la perdente di Orlando Magic-Atlanta Hawks e la perdente di Chicago Bulls-Miami Heat

(2) Boston Celtics vs (7) Vincente Orlando Magic-Atlanta Hawks

(3) New York Knicks vs (6) Detroit Pistons

(4) Indiana Pacers vs (5) Milwaukee Bucks

WESTERN CONFERENCE

Nell’ultima giornata, come detto, rimangono da assegnare il quarto, quinto e sesto posto tra Denver, LA Clippers, Golden State e Minnesota.

(1) Oklahoma City Thunder vs (8) Vincente della sfida tra la perdente della prima partita dei play-in e la vincente della seconda

(2) Houston Rockets vs (7) Vincente della prima partita dei play-in

(3) Los Angeles Lakers vs (6) Sesta classificata

(4) Quarta classificata vs (5) Quinta classificata