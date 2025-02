Jayson Tatum piega New Orleans. Boston passa 118-116 in casa dei Pelicans grazie al canestro all’ultimo secondo dello zero, che completa una prestazione da 27 punti, 6 rimbalzi e 10 assist. Jaylen Brown aggiunge 28 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. 16 punti a testa per Derrick White e Kristaps Porzingis. Quinta sconfitta in fila per New Orleans, nonostante i 40 punti di Trey Murpry III, che pagano le assenze di Brandon Ingram, Zion Williamson, Herbert Jones e Daniel Theis. Denver vince il testa testa con Philadelphia. 137-134 per i Nuggets, che espugnano il Wells Fargo Center grazie Jamal Murray, che domina il parquet con 31 punti, 6 rimbalzi, 11 assist e +13 di plus/minus. Solito Nikola Jokic con l’ennesima tripla doppia sfiorata. Per il centro tre volte Mvp della regular season sono 28 punti, 9 rimbalzi e 13 assist in 37 minuti in campo. Michael Porter Jr. aggiunge 24 punti e 6 rimbalzi. Contributo importante dalla panchina di Julian Strawther (18 punti) e Chrisitan Braun (15 punti). 76ers ko dopo quattro vittorie in fila. Non bastano i 42 punti con 9 rimbalzi di Tyrese Maxey a compensare l’assenza prolungata di Joel Embiid. San Antonio dilaga in casa contro Milwaukee. Dopo un primo tempo equilibrato (70-71) gli Spurs salgono di colpi e dominano la seconda frazione rifilando quasi 30 punti ai Bucks per il 144-118 finale. Doppia doppia da 30 punti e 14 rimbalzi per Victor Wembanyama. Il rookie Stephon Castle porta 20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Chris Paul vicino alla doppia doppia con 12 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard producono 57 punti in due (35+22), ma la panchina di Milwaukee mette a segno soli 27 punti, di cui 21 di Khris Middleton, tra otto giocatori. Phoenix dilaga in casa di Golden State. Al Chase Center finisce 130-105 per i Suns, trascinati dalla doppia doppia da 31 punti e 11 assist di Devin Booker. Solito il nuovo acquisto (ex Hornets) Nick Richards con 14 punti e 16 rimbalzi. Kevin Durant e Bradley Beal combinano 40 punti (19+21). Sponda Warriors soli 14 punti per Steph Curry (5/14 dal campo). La squadra di Kerr interrompe la mini serie di due vittorie in fila.

Nelle altre partite

Dallas cade a Detroit 117-102. Super Cade Cunningham con 40 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. La stella dei Pistons si sta meritando un posto nella top in classifica Mvp di regular season. Lo statunitense è uno dei papabili vincitori del premio di Most Improved Player (MIP). Bene anche Jalen Duren, con 16 punti e 13 rimbalzi, e Tobias Harris, con 17 punti. Mavericks sempre orfani di Luka Doncic e senza Dereck Lively (fine stagione), Dwight Powell e Maxi Kleber. Kyrie Irving (28 punti) e PJ Washington (22 punti+13 rimbalzi) ci provano fino alla fine. I Los Angeles Clippers vincono in casa di Charlotte 112-104. Norman Powell mette a referto 27 punti, 3 rimbalzi e 4 assist. C’è Kawhi Leonard con 21 punti e 9 rimbalzi in 28 minuti sul parquet. Doppia doppia da 14 punti e 10 assist per James Harden. Hornets spavaldi, nonostante l’assenza di LaMelo Ball. Bene Miles Bridges con 27 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. Chicago vince a Toronto 122-106. 25 punti per Coby White e doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi per Nikola Vucevic. Solido Josh Giddey con 15 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. 5 punti, 3 rimbalzi e 5 assist per Lonzo Ball.

I risultati della notte

Charlotte Hornets – Los Angeles Clippers 104-112

Detroit Pistons – Dallas Mavericks 117-102

Philadelphia 76ers – Denver Nuggets 134-137

Toronto Raptors – Chicago Bulls 106-122

New Orleans Pelicans – Boston Celtics 116-118

San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks 144-118

Golden State Warriors – Phoenix Suns 105-130

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 39-9 Boston Celtics 34-15 New York Knicks 32-16 Milwaukee Bucks 26-20 Indiana Pacers 26-20 Miami Heat 23-23 Detroit Pistons 24-24 Orlando Magic 24-25 Atlanta Hawks 22-26 Chicago Bulls 21-28 Philadelphia 76ers 19-28 Toronto Raptors 15-33 Brooklyn Nets 15-33 Charlotte Hornets 12-33 Washington Wizards 6-41

-WESTERN CONFERENCE