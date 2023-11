Nba, Popovich prova a fermare i fischi a Leonard: “Lasciate giocare i ragazzi” (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 2

I San Antonio Spurs perdono contro i Los Angeles Clippers (109-102). E a brillare è stato il grande ex Kawhi Leonard, autore di 26 punti tra i fischi del suo vecchio pubblico. Una contestazione che non è piaciuta al tecnico degli Spurs, Gregg Popovich che ha interrotto il match nel tentativo di fermare i fischi. Lo storico tecnico si è alzato dalla panchina e col microfono in mano ha ammonito il pubblico: “Potete smetterla e lasciare questi ragazzi giocare? Abbiate un po’ di classe, noi non siamo così”, ha detto prima che Leonard tirasse dalla lunetta.

VIDEO