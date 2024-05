NBA Playoffs 2024, show di Anthony Edwards: i Timberwolves sbancano Denver in gara-1

Si è aperto con un risultato a sorpresa il secondo turno dei Playoffs NBA 2024: i Minnesota Timberwolves hanno infatti sconfitto i Denver Nuggets per 106-99 in gara-1. Alla vigilia ci si aspettava una partita equilibrata e così è stata quasi dall’inizio alla fine, nonostante un pessimo inizio della squadra di casa, scivolata sotto di 14 punti (4-18) dopo pochi minuti. Jokic e compagni hanno però ristabilito la parità e amministrato uno- massimo due possessi di vantaggio fino all’intervallo. Nella ripresa le due squadre hanno iniziato a trovare la via del canestro con più continuità dopo un primo tempo dal punteggio basso (terminato 44-40), ma chi ha avuto più coraggio è stata Minnesota.

Il sorpasso è avvenuto nel finale del terzo quarto, mentre nel parziale decisivo c’è stato un po’ di equilibrio in avvio prima che i Timberwolves facessero sul serio, tenendo a debita distanza gli avversari e scappando addirittura sul +11, per poi imporsi di sette. L’MVP, neanche a dirlo, è stato un giocatore che sta facendo impazzire il pubblico di Minnesota ormai da tempo: Anthony Edwards. Per lui 43 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Preziosi anche Towns (20 punti), Reid (16) e Conley (doppia doppia da 14 punti e 10 assist), senza dimenticare i tanti rimbalzi presi da Gobert e McDaniels. Ai campioni in carica non sono invece bastati i 32 punti di Nikola Jokic, con 8 rimbalzi e 9 assist. In doppia cifra anche Porter (20) e Murray (17), che non sono però riusciti ad evitare la sconfitta in gara-1: il fattore campo, ora, sorride a Minnesota. Le due franchigie torneranno in campo per gara-2 nella notte tra lunedì e martedì alle 04.00 italiane.