Due le gare di playoff disputate nella notte Nba. I Los Angeles Clippers ribaltano il fattore campo vincendo in casa dei Denver Nuggets 105-102 e pareggiano la serie sull’1-1 dopo la vittoria di Jokic e compagni in gara1 ai supplementari. Fondamentale per i losangelini è Kawhi Leonard, che chiude con 39 punti (frutto di un impressionante 15/19 dal campo) e domina la partita, mentre James Harden si ferma a quota 18 punti; nei Nuggets spicca la tripla doppia di Nikola Jokic da 26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, ma pesano anche le sue sette palle perse. Jamal Murray aggiunge 23 punti ma non sono sufficienti.

Kawhi Leonard vuole riscattarsi dopo una gara1 piuttosto anonima e innesta le marce alte fin da subito, trovando canestri in serie dal midrange. Dall’altro lato però, con Jokic costantemente raddoppiato, i Nuggets puniscono dal perimetro e si mantengono avanti nel punteggio, pur senza scavare mai un solco. I Clippers mettono la freccia sul finire del terzo quarto grazie a Harden, ma Jokic e due triple dall’angolo di Westbrook tengono in scia i padroni di casa, e anche in gara2 si arriva così ad un finale tiratissimo punto a punto. A risolverlo è ancora Leonard, che trova il fondo della retina e manda i suoi avanti di tre, mentre Denver fallisce due volte la tripla del pareggio e capitola.

Playoff Nba: serie in equilibrio anche tra New York e Detroit

Nell’altra gara colpaccio dei Detroit Pistons, che si impongono 94-100 sul campo dei New York Knicks e interrompono la striscia più lunga di digiuno nella storia dei playoff Nba, centrando la prima vittoria nella post season da maggio 2008 a questa parte. Super partita di Cade Cunningham, che trascina i suoi con 33 punti e 12 rimbalzi, ma emergono anche i 20 punti di Schroeder e la doppia doppia da 15 e 13 rimbalzi di Tobias Harris; negli arancioblù invece non basta un Jalen Brunson da 37 punti e un Mikal Bridges da 19.

Detroit prova a prendere in mano la gara fin dalle prime battute, e con un ispirato Harris si mantiene avanti nella prima metà di gara. I Knicks però non affondano e si mantengono in linea di galleggiamento, con Brunson a prendersi la squadra sulle spalle. Nel secondo tempo Cunningham propizia l’allungo dei Pistons, che toccano anche il +15 a metà del terzo quarto, ma New York si riavvicina anche grazie a due triple importanti di McBride dalla panchina. Come già successo in gara1, anche stavolta gli ospiti si bloccano e permettono ai padroni di casa di rimontare e toccare la parità sul 94 pari, ma è Schroeder a togliere le castagne dal fuoco con una tripla pesantissima che certifica di fatto la vittoria di Detroit, che pareggia così la serie.