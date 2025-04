Lo sport in tv di martedì 22 aprile. La giornata sportiva di domani vedrà protagonisti il Masters e il WTA 1000 di Madrid. Per l’Italia, saranno in campo Cocciaretto e Bronzetti nel femminile. In serata, l’attenzione sarà rivolta alla partita di Serie A1 di volley femminile, che vedrà contrapposte Conegliano e Milano. Il match, valido per gara-3 della finale scudetto, potrebbe già consegnare il titolo nazionale al sestetto di Santarelli. Di seguito le grafiche di Sportface.it, complete di tutte le informazioni necessarie per seguire al meglio la giornata sportiva.