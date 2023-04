NBA, Playoff 2023: Golden State riapre la serie, Philadelphia vola sul 3-0

Proseguono i playoff NBA 2023 e non si può certo dire che manchino le emozioni. Nei tre match andati in scena nella notte italiana tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile, tutti valevoli per gara-3, ne sono successe di tutti i colori. Spicca la vittoria dei Golden State Warriors per 114-97 sui Sacramento Kings. Alla prima gara in casa della serie, i campioni uscenti si aggrappano alla loro stella, Steph Curry, e ottengono un importante successo che permette loro di accorciare le distanze sull’1-2. Golden State mette in discesa la sfida già nel primo tempo e poi completa l’opera nella ripresa, garantendosi almeno gara-5. Miglior realizzatore proprio Curry con 36 punti.

Vincono e si portano sul 3-0 invece i Philadelphia 76ers, che superano i Brooklyn Nets con il punteggio di 97-102 e avranno l’opportunità di volare in semifinale già in gara-4. Match molto rocambolesco in cui gli ospiti sono partiti meglio per poi vanificare la doppia cifra di vantaggio a causa di un terzo quarto molto complicato. Brooklyn non è tuttavia riuscita a resistere fino all’ultimo ed ha pagato a caro prezzo il parziale di 1-11 in chiusura di gara. Da segnalare l’espulsione di James Harden, per un colpo ai danni di O’Neale, e la mancata espulsione di Joel Embiid, reo di aver dato un calcio tra le gambe a Claxton. Il centro camerunense è stato comunque poi espulso per somma di tecnici, ma con ogni probabilità la sua gara doveva terminare anzitempo.

Infine, i Los Angeles Clippers lottano anche senza Kawhi Leonard ma devono arrendersi ai Phoenix Suns con il punteggio di 124-129. Protagonista assoluto Devin Booker, che realizza ben 45 punti e guida i suoi a una vittoria che vale il 2-1 nella serie e dunque la rimonta completata (visto il ko in gara-1). Alla franchigia della California non bastano invece i 42 punti di Powell e la doppia doppia di Westbrook (30 punti e 12 assist).