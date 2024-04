Nba, OKC si regala il primo posto ad ovest: Gilgeous-Alexander e Holmgren vogliono stupire ancora

La regular season Nba regala sempre grandi emozioni e soprattutto incredibili sorprese, e anche quest’ anno non è stata da meno, infatti, i talentuosissimi Oklahoma City Thunder si aggiudicano il primo posto della combattutissima Western Conference, grazie ad una super stagione. La squadra di coach Mike Daigneault non era sicuramente tra le favorite, soprattutto a causa della giovane età del roster, tra i più giovami della lega, e di conseguenza della poca esperienza di alcuni giocatori, ma nonostante ciò, i Thunder si sono aggiudicati un sensazionale primo posto ad ovest, con 57 vittorie e 25 sconfitte, l’ultima volta che la franchigia aveva ottenuto il traguardo della prima posizione era la stagione 2012-2013, quando in maglia OKC c’erano ancora All-Star del calibro di Kevin Durant e Russell Westbrook.

A trascinare la squadra di Daigneault sono stati Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren. Il canadese si è reso protagonista da una stagione in formato MVP, con 30 punti di media per partita e prestazioni decisive che hanno regalato successi fondamentali. Insieme al numero 2 il rookie Holgrem, alla prima vera stagione in Nba, dopo l’infortunio dello scorso anno che la ha tenuto fuori dai giochi, questa stagione ha dimostrato di avere qualità importanti, rispettando così le grandi aspettative che si erano create attorno a lui. L’ex Gongaza è in corsa per il premio “Rookie of the Year” con il fenomeno dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama, con il quale ha dato vita un duello tra lunghi senza esclusione di colpi, infatti con il francese condivide il fatto di essere un centro moderno, in grado per esempio da tirare dall’arco dei tre punti senza problemi. A completare il sorprendente quintetto di OKC la solidità di Lu Dort, la fantasia di Josh Giddey e l’efficacia di Jalen Williams, oltre che ovviamente ai due fenomeni citati in precedenza.

OKC è riuscita ad avere la meglio sulla grande favorita Denver, e ora deve ancora attendere per sapere chi dovrà affrontare al primo turno di playoff, una cosa è certa OKC, chiunque avrà davanti, affronterà l’avversario con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di regalarsi ancora soddisfazioni importanti.

I Thunder non sono la favorita ad est, infatti ci sono squadra molto più attrezzate sulla carta, ma le soprese sono dietro l’angolo, Gilgeous-Alexander e compagni vogliono ancora stupire, e provare a scrivere la storia.