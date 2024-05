NBA, Nikola Jokic è l’MVP della stagione 2023/2024: terzo titolo per il serbo

Nikola Jokic è stato nominato MVP (Most Valuable Player) della stagione NBA 2023/2024. Terzo titolo in carriera per il 29enne serbo, stella dei Denver Nuggets, già premiato nel 2021 e nel 2022. Jokic diventa così il nono giocatore della storia ad aver ricevuto il riconoscimento di MVP per almeno tre volte. Gli altri sono stati Kareem Abdul-Jabbar (6 volte), Michael Jordan (5), Bill Russell (4), LeBron James (4), Larry Bird (3), Wilt Chamberlain (3), Magic Johnson (3) e Moses Malone (3). Battuti Shai Gilgeous-Alexander, secondo, e Luka Doncic, terzo.

“Credo che siano stati i dettagli a fare la differenza. Ringrazio i miei compagni, lo staff e tutta la franchigia” ha dichiarato Jokic, protagonista di ben 25 triple doppie in stagione con una media di 26.4 punti, 12.4 rimbalzi e 9 assist. Per il serbo si tratta sicuramente di un riconoscimento importante, ma al momento l’attenzione è tutta sulla semifinale Playoff contro Minnesota, in cui i campioni in carica devono recuperare uno svantaggio di 0-2.