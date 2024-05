Nba, Jalen Brunson ancora decisivo: i Knicks chiudono la serie contro i Sixers

Nella notte i New York Knicks vincono gara 6 contro i Philadelphia 76ers per 118-115, e chiudono così la serie sul risultato di 4-2. La squadra di coach Tom Thibodeau accede così alle semifinali di Conference, dove se la vedrà con gli Indiana Pacers.

Protagonista della vittoria è Jalen Brunson, che nei 43 minuti giocati sigla una doppia-doppia da 41punti e 12 assist, in aggiunta a 3 rimbalzi. La superstar dei Knicks, che ha tirato con quasi il 50% dal campo, ha dimostrato ancora una volta di essere la punta di diamante della squadra, con la sua classe e la sua tecnica di assoluto livello. Con le splendide prestazioni fatte vedere in questo inizio di playoff, il numero 11 ex Dallas Mavs chiude la serie con una media do 35 punti e 9 rimbalzi, raggiungendo Luka Doncic e Russell Westbrook come gli unici giocatori della storia dei playoff Nba a raggiungere queste cifre nella post-season, contando che negli ultimi 4 episodi della serie, Brunson ha tenuto una media spaventosa di quasi 42 punti per partita.

Con la prestazione di questa notte, la guardia di New York ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore decisivo, tra i migliori della lega. A Dallas era un secondo violino, a fianco del fuoriclasse sloveno Doncic, ma con il trasferimento nella “Grande Mela”, ha fatto vedere di essere in grado di poter rivestire il ruolo di uomo-franchigia, e proprio la trade che gli ha permesso di andare alla corte di coach “Thib”, lo ha definitivamente consacrato, facendogli fare il definitivo salto di qualità.

Ora Brunson non vuole fermarsi, per portare i Knicks sul tetto della lega. Ora i pensieri sono già sulla serie con i Pacers, dove in caso di passaggio del turno potranno accedere alle finali di Conference, e con un Brunson così tutto e possibile.