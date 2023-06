NBA Finals 2023, gara-3 Miami Heat-Denver Nuggets in tv: canale, orario e diretta streaming

Le indicazioni per seguire in tv la gara tra Miami Heat e Denver Nuggets, gara-3 delle Finali NBA 2022/2023. Dopo il successo di Jokic e compagni in gara-1, la franchigia della Florida ha pareggiato i conti, sbancando la Ball Arena in gara-2 per 111-108. La serie si trasferisce ora in Florida, dove i padroni di casa saranno chiamati a consolidare il proprio vantaggio, mentre i Nuggets dovranno vincere almeno una gara per riconquistare il fattore campo. Secondo i bookmakers, a partire favorita (seppur di poco) sarà Denver. La palla a due è prevista per la notte italiana tra mercoledì 7 e giovedì 8 giugno alle 02:30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.