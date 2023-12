NBA, Draymond Green perde la testa: espulso dopo aver colpito in faccia Nurkic (VIDEO)

Bruttissimo gesto di Draymond Green nella partita tra Phoenix Suns e Golden State Warriors, valida per la regular season NBA 2023/2024. Il cestista del Michigan ha infatti colpito al volto Jusuf Nurkic ed è stato espulso. Neppure un mese dopo aver scontato le 5 giornate di squalifica per aver preso per il collo Rudy Gobert, Green ci è ricascato, rimediando un’altra espulsione per un gesto più che antisportivo contro un avversario. “Non sono il tipo di persona che si scusa per cose che intende fare, ma mi scuso con Jusuf perché non avevo intenzione di colpirlo” ha detto a fine partita. Ecco il video.