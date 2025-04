Dopo aver lasciato spazio alla finale NCAA con un solamente un paio di parte in programma ieri, l’NBA torna protagonista nella notte italiana con dieci incontri che consegnano ulteriori verdetti a meno di una settimana dalla fine della regular season. Mancava solo l’aritmetica ai Cleveland Cavaliers per blindare la prima posizione a Est e questa è arrivata dopo la vittoria interna per 135-113 sui Chicago Bulls con 28 di Darius Garland e 21 di Evan Mobley in una serata in cui ha riposato Donovan Mitchell.

Nel big match contro i New York Knicks, i Boston Celtics vincono 119 a 117 all’overtime al Madison Square Garden. Una tripla di Jayson Tatum a 3″ dalla fine porta i campioni in carica al supplementare, poi ci pensa anche Kristaps Porzingis, MVP della serata con i suoi 34 punti. La buona notizia per coach Thibodeau è che Jalen Brunson sta ritrovando il giusto feeling dopo aver saltato diverse settimane per infortunio: 27 punti e 10 assist per l’ex guardia di Mavericks.

Lakers ko a OKC, vincono le inseguitrici

Nella Western Conference prosegue la bagarra tra il terzo e l’ottavo posto. Ai Los Angeles Lakers servono ancora due vittorie per blindare il seed #3, dopo la sconfitta in quel di Oklahoma City contro i Thunder, che si prendono la rivincita imponendosi per 136-120. Partita equilibrata per tre quarti e mezzo, poi Luka Doncic risponde a un tifoso ma uno degli arbitri pensa si stesse rivolgendo nei suoi confronti e per questo viene erroneamente espulso, Sale in cattedra SGA, che chiude con 42 punti. Tra le inseguitrici vincono quasi tutte: Memphis domina 100-124 a Charlott, i Clippers si impongono 122-117 sugli Spurs e Golden State fa un sol boccone dei Phoenix Suns per 95-133. Perdono solo i Timberwolves, che a Milwaukee si suicidano contro i Bucks con un 4°quarto da 40 a 13 per Antetokounmpo (23+13+10) e compagni verso il 110-103 finale.

Orlando batte Atlanta

Nelle altre partite della notte, gli Orlando Magic si assicurano di fatto il settimo seed a Est vincendo la terza di fila con il 119-112 sugli Atlanta Hawks, guidati dal solito Paolo Banchero da 33 punti e 10 rimbalzi. Successo anche per gli Indiana Pacers 104-98 sugli Washington Wizards, mentre i Brooklyn Nets hanno avuto la mglio per 119-114 sui New Orleans Pelicans.

