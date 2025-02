Si ferma la striscia di sei vittorie consecutive di Boston, che cade a Detroit 117-97. Partita condotta dall’inizio alla fine dai Pistons aggrappati sempre al solito Cade Cunningham (21 punti+4 rimbalzi+11 assist). Il top scorer è Malik Beasley con 26 punti in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Tobias Harris (16 punti+9 rimbalzi) e Jalen Duren (13 punti+11 rimbalzi). Non bastano ai Celtics i 27 punti di Jayson Tatum. 18 punti a testa per Derrick White e Payton Pritchard. Indisponibile Jaylen Brown. Oklahoma si salva in casa di Brooklyn. Dopo oltre tre quarti ad inseguire, i Thunder la ribaltano nel finale e passano 129-121 al Barclays Center. Shai Gilgeous-Alexander c’è e porta 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Chet Holmgren torna dopo un match di riposo e chiude con 22 punti, 17 rimbalzi e 4 assist. Per Jalen Williams 22 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. 13 punti e 3 assist arrivano da Isaiah Hartenstein. Terzo ko nelle ultime quattro per i Nets, nonostante i 25 punti+15 rimbalzi di Day’Ron Sharpe. New York piega Philadelphia 110-105. Al Madison Square Garden Jalen Brunson c’è e mette a referto 34 punti e 7 assist. Mikal Bridges lo segue con 28 punti. Non c’è sotto canestro Karl Anthony Towns. Ci pensa Josh Hart con 7 punti, 17 rimbalzi e 4 assist. Tyrese Maxey, Kelly Oubre e Paul George segnano 82 dei 105 punti dei 76ers, al nono ko in fila. Houston controlla San Antonio in casa 118-106. Amen Thompson Mvp con 25 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. 40 punti combinati da Jalen Green e Dillon Brooks (21+19). 9 punti+11 rimbalzi per Alperen Sengun. Spurs poco aiutati dal quintetto titolare. Lo starting five mette a referto soli 27 punti (9 pt Vassell, 7 pt Fox, 4 pt Biyombo e Paul, 3 pt Barnes). Keldon Johnson e Stephon Castle bene in uscita dalla panchina (22+22).

Nelle altre partite

I Los Angeles Clippers tornano a vincer dopo tre sconfitte in fila. La franchigia californiana passa a Chicago 122-117. James Harden batte un colpo e mette 30 punti con 6 assist con il 50% da tre (7/14). Kawhi Leonard ne aggiunge 17 con 8 rimbalzi e 4 assist. Doppia doppia da 10 punti+10 rimbalzi per Ivica Zubac. Non basta ai Bulls la tripla doppia sfiorata da Josh Giddey (21+8+12) per evitare il settimo ko nelle ultime otto. Miami batte Atlanta in casa 131-109. Sette giocatori in doppia cifra per gli Heat con Duncan Robinson a guidare il gruppo (24 punti+6 assist). Bene anche Tyler Herro (24 punti+10 assist), Bam Adebayo (20 punti+9 rimbalzi) e Davion Mitchell (20 punti+6 assist). Hawks orfani di Jalen Johnson fino a fine stagione. 17 punti per Trae Young e Caris LeVert. Sacramento passa a Utah 118-101. 26 punti per Keegan Murray e 22 per Zach LaVine. Portland corsara a Washington 129-121. 36 punti, 8 rimbalzi e 5 assist per Shaedon Sharpe. Niente da fare per Jordan Poole (24 punti) e compagni. Indiana doma Toronto 111-91. 33 punti+11 assist per Tyrese Haliburton.

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 48-10 Boston Celtics 42-17 New York Knicks 38-20 Milwaukee Bucks 32-25 Indiana Pacers 33-24 Detroit Pistons 33-26 Orlando Magic 29-31 Miami Heat 27-30 Atlanta Hawks 27-32 Chicago Bulls 23-36 Brooklyn Nets 21-37 Philadelphia 76ers 20-38 Toronto Raptors 18-41 Charlotte Hornets 14-43 Washington Wizards 10-48

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 47-11 Denver Nuggets 38-20 Memphis Grizzlies 38-20 Los Angeles Lakers 35-21 Houston Rockets 38-22 Los Angeles Clippers 31-26 Minnesota Timberwolves 32-27 Golden State Warriors 31-27 Dallas Mavericks 31-28 Sacramento Kings 30-28 Phoenix Suns 27-31 San Antonio Spurs 24-33 Portland Trail Blazers 25-33 New Orleans Pelicans 15-43 Utah Jazz 14-44

I risultati della notte

Detroit Pistons – Boston Celtics 117-97

Indiana Pacers – Toronto Raptors 111-91

New York Knicks – Philadelphia 76ers 110-105

Washington Wizards – Portland Trail Blazers 121-129

Brooklyn Nets – Oklahoma City Thunder 121-129

Miami Heat – Atlanta Hawks 131-109

Chicago Bulls – Los Angeles Clippers 117-122

Utah Jazz – Sacramento Kings 101-118

Houston Rockets – San Antonio Spurs 118-106