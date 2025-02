Intossicazione alimentare ad Acapulco, in Messico, dove si sta disputando il torneo Atp 500. Pioggia di ritiri nella notte. Marcos Giron e Rodrigo Pacheco Mendez direttamente ai quarti di finale sfruttando i walkover di Tommy Paul e Casper Ruud, Holger Rune si è ritirato dopo tre game contro Brandon Nakashima e Alex Michelsen ha accusato forti problemi di stomaco dopo un set contro Denis Shapovalov. Un’intossicazione di massa provocata da del cibo avariato ingerito dai tennisti. Rune si è esposto così sul suo profilo X: “Sono molto arrabbiato. Ho mangiato del cibo avariato e non ero in grado di giocare oggi. Non era il modo in cui volevo chiudere la settimana”.

Fuori quasi tutte le teste di serie. Esce di scena il numero 1 del tabellone Alexander Zverev. Il tedesco, apparso anche lui non al 100% con degli accenni di tosse, ha ceduto in due set a un ottimo Learner Tien. 6-3 6-4 il punteggio in favore del classe 2005 statunitense, che ha approfittato alla grande delle condizioni fisiche deficitarie del numero 2 del mondo per ottenere una delle vittorie più prestigiose della carriera. Zverev poco attivo con i piedi e in costante ritardo sia dal lato del dritto che con il rovescio, solitamente colpo infallibile. Tien reduce dalle qualificazioni (2-0 a Gomez e Lajovic) e in palla. Quarta vittoria per 2-0 nel torneo per il 19enne di Irvine, che si guadagna un posto nei quarti di finale e il best ranking di 68 del mondo (nella classifica live). Al prossimo turno se la vedrà con Tomas Machac. Il tennista ceco ha piegato la resistenza di Daniel Altmaier per 7-6(3) 6-1. Primo set punto a punto con il tedesco che si è trovato anche avanti di un break sul 4-2. Tie-break decisivo sulle sorti dell’incontro. Machac subito sopra 4-0 e match chiuso mentalmente dopo un set. Fuori anche Ben Shelton. Lo statunitense ha giocato una delle peggiori partite della stagione. Poca spinta sia con il rovescio che con il dritto, che è stato neutralizzato con sorprendente facilità da David Goffin. Una versione vintage del belga, che aveva dato buone impressioni già nel match di esordio contro Hijikata (6-2 6-3). Il 34enne numero 63 del mondo, solido al servizio e superiore negli scambi da fondo, ai quarti di finale se la vedrà con Brandon Nakashima. Unica nota positiva per Shelton è il best ranking che raggiungerà lunedì prossimo (n.12) grazie ai punti persi da Rune e Draper. Non finiscono le sorprese in Messico. Eliminato Frances Tiafoe da Alejandro Davidovich Fokina. Il momento di forma dell’ex numero 10 Atp poteva far intuire una partita complicata, ma la superficie sembrava essere perfetta per tornare a vincere due partite consecutive nel circuito maggiore (ultima volta Us Open 2024). Passa lo spagnolo in tre set con il punteggio di 6-3 6-7(6) 6-3, a caccia del primo titolo in carriera dopo il drammatico, sportivamente parlando, epilogo di Delray Beach contro Kecmanovic (nel terzo set sopra 5-2 e 40-15 in finale). Fokina partirà nettamente favorito con la wild card di casa Pacheco Mendez.

A Santiago

Francisco Cerundolo si salva al tie-break contro Yannick Hanfmann. Set e break avanti, sono subentrati i problemi di continuità all’interno del match per l’argentino: dal 3-2 e servizio del secondo set al 6-4 tedesco. Terzo parziale punto a punto in cui il sudamericano l’ha spuntata sul gong. 6-2 4-6 7-6(5) il punteggio finale. Ai quarti sarà derby con Tomas Martin Etcheverry, che ha battuto agevolmente la wild card di casa Cristian Garin (6-2 6-4). Continua la risalita in classifica di Laslo Djere. Il serbo ha dominato la testa di serie numero 4 Pedro Martinez. 6-1 6-4 lo score per il numero 4 di Serbia, che da lunedì rientrerà in top 100 (n.98) dopo un 2024 travagliato. Si giocherà un posto in semifinale con il portoghese Jaime Faria, che ha rimontato il brasiliano Gustavo Heide (6-7 7-6 6-4).