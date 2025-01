Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 6 gennaio 2025. Nuova settimana vuol dire nuovi tornei di tennis, sempre in Oceania in vista dell’Australian Open. Si gioca a Auckland (uomini), Hobart (donne), Adelaide (uomini e donne) e Melbourne (qualificazioni Australian Open). Spazio poi al salto con gli sci, al golf e infine alla finale di Supercoppa italiana: il derby Inter-Milan, di scena a Riyad, in Arabia Saudita. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.