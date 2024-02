NBA 2023/2024: tripla doppia (con 10 stoppate) per Wembanyama, Dallas e Golden State fanno 5 di fila

Dopo essersi fermato per il Super Bowl LVIII, lo sport americano riparte e lo fa anche la NBA, con ben dieci gare valide per la regular season 2023/2024 di scena nella notte italiana. A prendersi la scena è stato Victor Wembanyama, autore di una tripla doppia da record nella vittoria dei suoi San Antonio Spurs sul campo dei Raptors. Oltre a 27 punti e 14 rimbalzi, il francese ha infatti messo a referto ben 10 stoppate, career high (che sorprende relativamente visto che guida la classifica stagionale in questa statistica). Si tratta del primo rookie da David Robinson ad andare in doppia cifra di stoppate in una gara.

L’altra tripla doppia della notte porta la firma di Luka Doncic, che grazie a 26 punti, 11 rimbalzi e 15 assist ha guidato i Dallas Mavericks alla quinta vittoria consecutiva: ko Washington per 112-104. Quinto successo di fila anche per i Golden State Warriors, che nel segno di Curry hanno piegato gli Utah Jazz per 129-107. Per Steph, bottino da 25 punti (con 7 triple a referto), 10 assist e 6 rimbalzi.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

La sfida ad alta quota della Western Conference è andata ai Minnesota Timberwolves, vittoriosi per 121-100 sui Los Angeles Clippers. Successo anche per i New Orleans Pelicans, bravi a domare Memphis per 97-86. Philadelphia ha fermato la corsa di Cleveland (nove vittorie di fila), espugnando la Rocket Mortgage FieldHouse per 123-121, mentre continuano gli alti e bassi degli Indiana Pacers, sconfitti per 111-102 da Charlotte.

Infine, successi per Chicago Bulls e Houston Rockets, rispettivamente ai danni di Atlanta Hawks e New York Knicks. E i Milwaukee Bucks? Hanno ottenuto una vittoria per nulla banale contro i Denver Nuggets con il punteggio di 112-95. La gara tra due aspiranti MVP come Giannis Antetokounmpo (36 punti e 18 rimbalzi) e Nikola Jokic (29 punti e 12 rimbalzi) è andata al greco, che si è caricato sulle spalle la squadra, avanti addirittura di 28 lunghezze a fine terzo quarto.