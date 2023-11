NBA 2023/2024, Pelicans corsari a LA sui Clippers. Nuggets fuori dalla ‘Nba Cup’, Celtics ko contro i Magic

Dopo essersi concessa una giornata di riposo per il Thanksigiving, l’NBA torna protagonista con dieci incontri validi anche per l’In-Season Tournament che inizia ad entrare nelle fasi clou. Quando manca solo un turno alla fine, tanti verdetti sono ancora da emettere, ma nella notte è diventata certezza l’eliminazione dei Denver Nuggets.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nonostante uno Jokic da 38 punti e 19 rimbalzi, i campioni in carica sono stati spazzati via dagli Houston Rockets per 105-86, proseguendo così il loro non brillante periodo che combacia con l’assenza per infortunio di Jamal Murray. In testa alla Western si interrompe la striscia dei Minnesota Timberwolves, sorpresi in casa 111-124 dai Sacramento Kings di uno scatenato DeAaron Fox (36 punti, 7 rimbalzi, 12 assist).

Anche senza Kevin Durant, continua il buon momento dei Phoenix Suns che si sbarazzato facilmente dei Memphis Grizzlies per 89-110. Guidati dalle superbe performances di Brandon Ingram e Zion Williamson, i Pelicans sono corsari a Los Angeles, sconfiggendo 106-116 i Clippers. Da segnalare un minutaggio sempre più ridotto per Westbrook, in campo solamente 13′ nella notte. Undicesima sconfitta di fila per gli Spurs, che si arrendono 118-112 contro Golden State, con Curry da 35 punti.

C’è chi fa peggio, perché la striscia negativa dei Pistons è arrivata addirittura a 13 dopo il netto ko per 136-113 contro gli Indiana Pacers. Gli Orlando Magic sembrano fare sul serio e vincono 113-96 ai danni dei Boston Celtics con un Banchero da 23+7+5. Soffre, ma vince anche Milwaukee per 131-128 sui Washington Wizards con uno scatenato Brook Lopez da 39 punti, oltre ai soliti trentelli di Lillard e Antetokounmpo.

Successo anche per i Raptors per 121-108 sui Bulls nonostante i 36 punti di LaVine, mentre i New York Knicks rimontano 16 punti di svantaggio nell’ultimo quarto per imporsi 100-98 sui Miami Heat al Madison Square Garden.