Nba 2023/2024, i risultati: Doncic fa meglio di Jokic, ma i Nuggets vincono. Lakers ko coi Knicks

Luka Doncic si aggiudica il duello dei numeri con Nikola Jokic, ma sono i Denver Nuggets del 28enne serbo a vincere il match contro i Dallas Mavericks, battuti 130-104. Nella nottata Nba ai Mavs non basta la solita grande prestazione dello sloveno, vicino alla tripla doppia con 38 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, ma isolato nel tabellino ‘amico’ (l’unico in doppia cifra insieme a lui è Exum a 11 punti). Più in ombra Nikola Jokic, che non va oltre 8 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Al suo fianco però ci sono un Murray da 22 punti, un Gordon da 21 e un Jackson da 20. Seconda sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers che tra le mura di casa cadono (109-114) contro i New York Knicks. Anthony Davis chiude in doppia doppia con 32 punti e 14 rimbalzi, mentre LeBron James supera quota 10 anche negli assist con un 25+11+11. Non basta contro i Knicks che smorzano il tentativo di rimonta dei Lakers, amministrando il vantaggio, con i 29 punti di Jalen Brunson, i 27 di Julius Randle e i 20 di Immanuel Quickley. Altro successo per i Minnesota Timberwolves che battono in rimonta 112-108 i Miami Heat: Anthony Edwards è il miglior realizzatore dei suoi con 32 punti, seguito dai 18 di Karl-Anthony Towns.

Ad est arriva la sconfitta per i Philadelphia 76ers per mano dei Chicago Bulls, che si impongono 108-104. Ai Sixers non basta la super prestazione del solito Joel Embiid, che mette a referto 40 punti, 14 rimbalzi, 6 assist. Così come a Detroit non basta il massimo in carriera da 43 punti di Cade Cunningham per evitare la 24esima sconfitta consecutiva. I Pistons perdono 130-124 contro gli Atlanta Hawks. Trae Young chiude con 31 punti e 15 assist. Saddiq Bey ne aggiunge 21, uno in più di Dejounte Murray.

Negli altri match, spicca il successo dei Los Angeles Clippers che vincono l’ottava partita di fila battendo nettamente gli Indiana Pacers (127-151). I Cleveland Cavaliers superano 135-130 all’overtime gli Houston Rockets. Tutto facile per Toronto Raptors e Oklahoma City Thunder che battono rispettivamente Charlotte Hornets (114-99) e Memphis Grizzlies (116-97). Gli Utah Jazz vincono 125-108 sui Brooklyn Nets, mentre i Washington Wizards cadono 143-131 sul parquet dei Sacramento Kings.

I risultati

Cleveland Cavaliers – Houston Rockets 135-130

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 127-151

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 104-108

Atlanta Hawks – Detroit Pistons 130-124

Miami Heat – Minnesota Timberwolves 108-112

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 114-99

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 116-97

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 130-104

Utah Jazz – Brooklyn Nets 125-108

Sacramento Kings – Washington Wizards 143-131

Los Angeles Lakers – New York Knicks 109-114