NBA 2022/2023: cadono Boston e Memphis, Milwaukee sbanca Detroit

Notte ricca di sorprese quella di martedì 24 gennaio per quanto concerne la NBA, con alcune delle compagini più forti sconfitte rovinosamente in trasferta. Fa notizia, infatti, il -33 subito dai Memphis Grizzlies, secondi nella Western Conference, contro i Sacramento Kings, che si confermano terzi grazie al roboante 133-100 rifilato ai rivali. Grandi prove da parte di Lyes (24 punti), Barnes (20 punti) e Murray (20 punti), i quali hanno totalizzato quasi la metà dei punti messi a segno da tutta la squadra. Sconfitta anche per i Boston Celtics, ancora saldamente al comando della Eastern Conference, ma battuta inaspettatamente da Orlando Magic, 13esimi della classe, con lo score di 113-98. Non deludono i Milwaukee Bucks nella partita contro gli ultimi in classifica, i Detroit Pistons: terzi nella Eastern Conference, hanno battuto i rispettivi avversari per 150-130, nonostante i 33 punti messi a segno da uno scatenato Bogdanovic. Vincono Chicago (111-100 su Atlanta), Houston (119-114 su Minnesota), Utah (120-102 ai danni di Charlotte) e Portland (147-127 contro San Antonio).

NBA 2022/2023: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE