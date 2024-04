Milwaukee Bucks: manca Antetokounmpo, scatta il “Dame time”

I playoff della stagione 2023-2024 sono finalmente iniziati e le prima gara delle rispettive serie, per il momento, hanno rispettato i pronostici. Ad est, il grande protagonista della nottata a stelle e strisce è Damian Lillard, che con una prestazione sontuosa porta i suoi in vantaggio per 1-0 in una serie delicata che li vede impegnati contro gli Indiana Pacers di Tyrese Haliburton.

Con la pesante assenza di Giannis Antetokounmpo ci pensa “Dame Dolla”, che sigla ben 35 punti, tutti arrivati nel primo tempo, in un match dove l’ex Portland ha tirato con il 45% dal campo, mettendo a segno ben 6 triple su 9 tentate, ritornando così da assoluto protagonista nel palcoscenico che conta, perché il nativo di Oakland mancava ai playoff da due stagioni.

Con l’incredibile prestazione di questa notte, il numero 0 sembra essersi lasciato alle spalle quei problemi di ambientamento che lo hanno penalizzato in questi primi mesi con la casacca della nuova franchigia, e che hanno sfortunatamente segnato la stagione regolare, ma ancora una volta l’ex Blazers, da grande campione, ha dimostrato che quando il pallone inizia a pesare, lui sa essere sempre decisivo. Il fenomeno in maglia Bucks non è nuovo a prestazione di questo tipo in post-season, infatti nel 2021 fece ben 55 punti contro Nikola Jokic e compagni, regalando una performance stratosferica, oppure i due incredibile buzzer beater che decisero la serie contro i Rockets nel 2014 e nel 2019 contro OKC.

Lillard ha acceso così la sfida a distanza con i Boston Celtics, anche loro vittoriosi in gara 1 contro Miami, e sembra essere già concentrato per raggiungere quel tanto atteso traguardo per cui ha deciso di trasferirsi in Wisconsin in estate, ovvero la conquista del tanto desiderato anello Nba. In attesa del ritorno di Giannis, Dame è già in ritmo playoff, e a suon di canestri ha fatto entrare in maniera irruenta i suoi nella corsa per il titolo, consapevole che quando il compagno greco tornerà, il livello dei Bucks di coach Doc Rivers sarà ancora più alto.