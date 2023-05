Denver Nuggets-Phoenix Suns 76ers stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Denver Nuggets e Phoenix Suns, gara-5 della serie di playoff NBA 2022/2023. I Nuggets hanno dominato le prime due partite giocate in casa, ma poi in Arizona è arrivata la risposta dei Suns, che son riusciti a pareggiare la serie. Sugli scudi un Devin Booker che finora sta incantando in questi playoffs, con delle prestazioni irreali come percentuali al tiro per essere una guardia. La coperta è corta per Phoenix, che deve sperare sempre in prove sopra il par da parte sua e di Kevin Durant, mentre i Nuggets hanno più armi a disposizione e in casa provano a tornare in vantaggio. La palla a due è prevista per la notte italiana tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio alle 04:00. Diretta su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.