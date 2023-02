All Star Game NBA 2023, Lillard fa quello che vuole: canestro con i piedi dietro metà campo (VIDEO)

di Antonio Sepe 9

Non avrà vinto il premio di MVP, ma la prestazione di Damian Lillard all’All Star Game NBA 2023 non è passata inosservata. Sia perché ha segnato la tripla decisiva per regalare la vittoria al Team Giannis, sia perché ha dato spettacolo con un paio di giocate delle sue. Il canestro più clamoroso è sicuramente quello realizzato sul punteggio di 40-33, in cui ha ricevuto palla da una rimessa dal fondo e, prima ancora di oltrepassare la metà campo, ha tirato e segnato. D’altronde ci sarà un motivo se ha vinto il Three Point Contest. Ecco il video con il suo canestro spaventoso.