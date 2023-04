Highlights Scafati-Virtus Bologna 81-83, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

La Virtus Bologna batte Scafati 83-81 nel match valido per la 27ª giornata di Serie A1 di basket 2022/2023. La squadra di Scariolo conferma il primo posto rispondendo alla vittoria di Milano su Napoli mantenendo la distanza di una vittoria in classifica. Bene Teodosic, 16 punti e 4 assist, e Hackett che conferma il suo ottimo momento con 15 punti a referto. Non bastano i 15 punti di Rossato a Scafati per evitare di tornare alla sconfitta dopo due vittorie consecutive in campionato.