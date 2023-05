Highlights Sassari-Venezia 80-69, playoff Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Sofia Cioli 6

Il video con gli highlights di Sassari-Venezia 80-69, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo un primo quarto e mezzo equilibrato, i padroni di casa vanno all’intervallo in vantaggio di sei punti e allungano sul +14 al rientro in campo. A metà del terzo quarto raggiungono il massimo vantaggio sul 63-42 e, dopo qualche rischio sul finale del match, riescono a portare a casa la vittoria sull’80-69. Di seguito gli highlights.