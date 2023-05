Highlights Reggio Emilia-Trento 94-70, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 2

Il video con gli highlights di Reggio Emilia-Trento, sfida valida come trentesima e ultima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Finisce 94-70 in favore dei padroni di casa, che conquistano un’enorme salvezza da festeggiare davanti al loro pubblico. Una Trento spenta non reagisce dopo un brutto primo tempo e sprofonda ancora di più nel terzo quarto che chiude definitivamente la partita.