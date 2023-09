Highlights Italia-Portorico 73-57: Mondiali basket 2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 33

Gli highlights della vittoria dell’Italbasket di Pozzecco per 73-57 contro il Portorico nell’ultima gara della seconda fase del Mondiale, che regala il pass per i quarti di finale a venticinque anni di distanza dall’ultima volta. Quindici punti a testa per Ricci e Tonut, mentre Fontecchio, dopo un inizio difficile, chiude con una doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi. Doppia cifra anche per Gigi Datome (11 punti) alla sua 200esima presenza azzurra, mentre Melli offre il suo contributo a rimbalzo (12, più 7 punti). Nel complesso è proprio a rimbalzo che l’Italia domina con 48-29. Adesso si vola ai quarti di finale e gli azzurri di Pozzecco possono sognare.