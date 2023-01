Highlights Bayern Monaco-Virtus Bologna 91-84, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Bayern Monaco-Virtus Bologna 91-84, match valido per la ventunesima giornata dell’Eurolega 2022/2023. Trasferta in Baviera amara per Teodosic e compagni, sempre costretti a inseguire fin dai primi minuti e alla fine costretti ad alzare bandiera bianca. Non bastano i 14 punti dello stesso Milos e di Cordinier contro una squadra molto solida ed efficace come quella allenata da coach Andrea Trinchieri.

