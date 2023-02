Eurolega 2022/23: altra vittoria per Milano, Stella Rossa battuta 74-68

74-68 nel match tra EA7 Emporio Armani Milano e Stella Rossa Belgrado, partita valida per la 23esima giornata di Eurolega 2022/23. Grande vittoria dunque per Milano, che permette all’Olimpia di salire a quota 16 punti in classifica.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca

In avvio di partita Milano parte bene, con grande voglia di riscatto e un’ottima precisione a canestro. L’Olimpia infatti è la prima squadra a portarsi avanti nel punteggio, con i punti di Luwawu-Cabarrot e Hines. La Stella Rossa tuttavia non si scoraggia e, grazie ad un ottimo Dobric al trio, rimane a contatto sul tabellone dei punti. Il primo periodo si conclude così sul 22-18. Nel secondo quarto Milano comincia con grande aggressività, sia in attacco che in difesa. La Stella Rossa infatti fatica a segnare a canestro e l’Olimpia ne approfitta, con un 9-2 di parziale nei primi quattro minuti di gioco. Milano poi gestisce al meglio il periodo, con un ispiratissimo Baron da tre, e va negli spogliatoi avanti di 13 punti sul 45-32.

Dopo l’intervallo lungo la Stella Rossa entra in campo con grande voglia di recuperare lo svantaggio accumulato. I serbi infatti, con Nedovic e Bentil, provano a riportarsi velocemente a contatto nel punteggio. Milano tuttavia non ci sta e, con un grande Baron da tre, mantiene le distanze nel punteggio per buona parte del quarto. La Stella Rossa prova ancora nel finale a rimontare, soprattutto con i canestri di Mitrovic, ma l’Olimpia si difende davvero bene e chiude avanti il terzo periodo 59-49. Nell’ultimo quarto c’è molto equilibrio, con diversi botta e risposta a canestro e tanta intensità. La Stella Rossa prova ad alzare i ritmi per rimontare, ma l’Olimpia tiene bene dal punto di vista fisico e di efficacia offensiva. Si giunge così ai minuti finali che decretano la vittoria di Milano, 74-68, trascinata da un grande Voigtmann in attacco.