Basket, Eurolega 2023/24: l’Olimpia Milano crolla in casa del Baskonia e si allontana dai play-in

L’Olimpia Milano cade sul campo del Baskonia, che vince 88-73 nella 29esima giornata di Eurolega. Sconfitta pesante per la formazione biancorossa, che vede ridursi al lumicino le speranze per una rimonta in chiave play-in: il decimo posto occupato dal Partizan è infatti distante una sola gara, ma domani Efes e Bayern possono superare la squadra di Ettore Messina. Inizio di gara piuttosto equilibrato, con il primo quarto che si conclude 19-18 per i padroni di casa. Nel secondo quarto però si spezza subito: la squadra di Vitoria-Gasteiz piazza un parziale di 12-0, propiziato da Howard e Moneke, e prova l’allungo sul +11. Milano riesce parzialmente a rintuzzare la fuga grazie a due triple di Shields, ma un altro 8-0 firmato Costello, Moneke e Marinkovic porta il Baskonia sul +13 all’intervallo.

L’avvio di ripresa è favorevole agli ospiti, che grazie a Napier si riportano a -6, ma è ancora una volta Markus Howard a ricacciare indietro la squadra di Messina. L’Olimpia si aggrappa a Shields che risponde presente, ma da solo non basta a per tenere testa ai baschi, che trovano un Moneke letteralmente infuocato sia dalla lunga che in penetrazione e scappano via sul +14 a fine terzo quarto. In avvio di ultima frazione la tripla di Marinkovic e 5 punti in fila di Sedekerskis spezzano le gambe a Milano, che alza bandiera bianca. A risultato ormai acquisito i biancorossi recuperano qualche punto di svantaggio fino all’88-73 finale. Top scorer dell’incontro Howard con 26 punti, seguito tra le fila dei baschi da Moneke a quota 19 e Marinkovic a 13. A Milano non bastano i 21 di Mirotic, a cui si aggiungono Shields con 17 e Napier con 12.