Basket, Eurolega 2022/2023: Virtus Bologna distrutta in Turchia, un grande Fenerbahce vince 104-72

La cronaca e il tabellino di Fenerbahce-Virtus Segafredo Bologna 104-72, match valido per il ventiseiesimo turno dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Sconfitta pesantissima in Turchia per gli uomini di Scariolo, vittime di una prestazione a tratti davvero ingiocabile da parte dei padroni di casa. Una serata da dimenticare per Bologna, che dovrà subito voltare pagina a cominciare dai prossimi impegni.

La cronaca – I primi minuti di gioco sorridono alla Virtus, che riesce ad attaccare con buona qualità e pur soffrendo le transizioni avversarie si porta avanti sul 6-12 con la tripla di Ojeleye. All’improvviso però la partita cambia completamente, perchè i padroni di casa iniziano a mettere in campo ritmo elevatissimo e soprattutto percentuali clamorose dall’arco. Una scarica interminabile di triple a segno (10/15 dopo 16′) permette al Fenerbahce di firmare un parziale da 22-2 che porta il punteggio sul 28-14. Il punto esclamativo arriva sulla sirena del primo quarto, con la tripla del 31-14. Nel secondo quarto la Virtus riesce a limitare le palle perse, ma continua a potere pochissimo contro l’attacco davvero ispirato degli avversari. Pierre gioca a tutto campo e Wilbekin non vuole essere da meno, così in pochi minuti arriva il 50-25. La situazione non migliora negli ultimi minuti prima dell’intervallo, con il fallo antisportivo di Hackett su Motley e la tripla di Edwards che fissano il punteggio sul 58-29 negli spogliatoi.

Fin dai primi minuti del terzo quarto appare chiaro come il Fenerbahce non voglia abbassare la tensione rischiando di far rientrare la Virtus. I turchi toccano più volte il +30, con Belinelli che a sua volta prova a scuotere Bologna con un paio di triple ma senza particolare successo. La partita diventa una sorta di amichevole agonistica, con la qualità di gioco che inevitabilmente ne risente fino alla sirena finale.

Il tabellino

Fenerbahce: Motley 16, Birsen 4, Wilbekin 15, Edwards 5, Bjelica 2, Mahmutoglu 3, Hayes-Davis 5, Pierre 20, Jekiri 2, Guduric 16, Booker 5, Calathes 11.

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 8, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 4, Jaiteh 5, Shengelia 10, Hackett 5, Mickey 10, Weems 2, Ojeleye 5, Teodosic 3, Abass.