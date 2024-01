Basket, Eurocup 2024: Venezia vince l’ultima gara casalinga, Prometey battuto 108-92

L’orgoglio dell’Umana Reyer Venezia si tramuta in una vittoria in rimonta sul Prometey, sconfitto al Taliercio per 108-92 nella penultima giornata di BKT Eurocup. Senza possibilità di qualificarsi al turno successivo, i padroni di casa trovano il primo successo in quattro precedenti sugli ucraini grazie ad una rimonta orchestrata al rientro dall’intervallo. Nella gara d’andata una Reyer decimata uscì sconfitta dall’Arena Riga 89-82. L’inizio è da dimenticare anche tra le mura amiche, ma ben presto Venezia inizia a fare scorta di autostima, regalando ai propri tifosi una bella serata. Dal -12 dell’intervallo si passa al +18 finale. Quattro i giocatori in doppia cifra. Amedeo Tessitori si concede una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi, mentre il miglior realizzatore è Kyle Wiltjer, autore di 25 punti. Applausi anche per Rayjon Tucker (19) e Max Heidegger, protagonista con 18 punti e 4 triple a segno su 7 tentate. Le premesse però non lasciavano sperare in niente di buono. Il Prometey non è irresistibile dall’arco, ma è efficace sotto canestro. Nel secondo quarto gli ucraini toccano il massimo vantaggio di +13, ma la reazione dei padroni di casa, al ritorno in campo, è puntuale. Venezia trova il pari sul 62-62, poi alza vertiginosamente la sua percentuale al tiro. Nel terzo quarto il parziale è di 38-14. Abbastanza per indirizzare una partita sotto controllo fino alla fine. Punteggio definitivo di 108-92 nell’ultima partita casalinga di Eurocup degli orogranata che chiuderanno l’avventura continentale martedì 6 ad Amburgo (ore 19.30).