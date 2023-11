Basket, Eurocup 2023/2024: Venezia torna a vincere, Cedevita Olimpija battuto in rimonta

Venezia batte in rimonta il Cedevita Olimpija 95-87 nel match valido per la sesta giornata del Girone A di Eurocup 2023/2024. I ragazzi di Molin rimontano uno svantaggio di 10 punti a inizio ultimo quarto, chiudendo il quarto periodo con un parziale di 33-15. Abbatte il muro dei 20 punti Brown con 21 punti e 4 rimbalzi all’attivo. Bene anche Tucker con 19 punti e 6 rimbalzi. In doppia cifra anche Simms con 12 punti e 8 rimbalzi e il trio Spissu, Tessitori, Wiltjer con 10 punti a testa, a cui Spissu aggiunge 6 rimbalzi e 8 assist. Non bastano agli ospiti i 16 punti con 7 rimbalzi di Blazic, i 16 di Sow e la doppia doppia da 12 punti e 14 assist del solito Prepelic. Seconda vittoria in Eurocup per Venezia, che sale all’ottavo posto con 2 vittorie e 4 sconfitte. Resta fermo all’ultimo posto il Cedevita Olimpija, ancora a secco di vittorie. Nella prossima giornata i lagunari giocheranno in trasferta contro il BC Wolves, il 15 novembre alle 18. In mezzo la sfida casalinga contro Brindisi in campionato il 12 novembre alle 18.

