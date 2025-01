La giornata di oggi, martedì 14 gennaio, sarà ricca di eventi sportivi. Prosegue il grande tennis, con gli Australian Open che vedranno in scena numerosi protagonisti con tanta Italia in campo: su tutti Jasmine Paolini, che farà il suo debutto contro la qualificata cinese Sijia Wei, mentre Matteo Berrettini è atteso dalla sfida di alto livello contro Cameron Norrie. Imperdibile, poi, il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, mentre a completare il quadro saranno Luca Nardi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Non solo tennis, però, perché la giornata sarà ricca anche di basket, con in scena Eurolega, Eurocup e Champions League, con Tortona a caccia di un posto agli ottavi. Infine, in scena lo slalom maschile di sci a Flachau e quello parallelo di snowboard a Bad Gastein.