Djordjevic sulla panchina dell’Italia? ll tecnico smentisce: “Prima di pubblicare notizie, informatevi”

Sono state ore calde, caldissime per la Nazionale Italiana di basket che direttamente dalla Serbia, dal sito sportklub, aveva appreso una bozza di trattiva fra la Federazione azzurra e Sasha Djordjevic, ct attualmente della Cina. Dopo alcune ore però è arrivata la smentita direttamente dallo stesso coach che ha chiarito come il suo presente ed il suo futuro parlino di nazionale cinese e che non ci sarebbe nessuna trattativa con la Nazionale Italiana.

Le parole di Sasha Djordjevic: “Prima di publicare notizie,bisogna assicurarsi che siano vere e fondate. Senno,si rischia di fare danno ,anche involontariamente a tutte le parti coinvolte.Continuo orgogliosamente col mio ruolo di CT della Nazionale Cinese”.