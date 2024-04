Basket: training camp degli Azzurri in Trentino dal 14 al 21 giugno

Il cammino Azzurro verso i Giochi di Parigi 2024 riparte dall’Alpe Cimbra del Trentino. Prima di volare in Portorico per provare a strappare uno degli ultimi tagliandi per l’olimpiade attraverso il Torneo Pre Olimpico (2/7 luglio), la Nazionale soggiornerà a Folgaria dal 14 al 21 giugno per il tradizionale Training Camp che apre la stagione. Otto giorni immersi nella meravigliosa natura dell’Alpe Cimbra per preparare al meglio uno degli appuntamenti più attesi e provare a bissare l’exploit che nel 2021 a Belgrado contro la Serbia regalò all’Italia il viaggio per Tokyo.

Si rinnova dunque il pluriennale connubio tra il Trentino e l’Azzurro del basket, che anche quest’anno vivrà una coda agonistica di alto livello con l’amichevole di lusso del 23 giugno tra Italia e Georgia nella “T Quotidiano Arena” di Trento con inizio alle 19.00. I georgiani di Tornik’e Shengelia saranno un test più che probante per i ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco, che in poco tempo dovranno trovare la migliore condizione possibile per affrontare le insidie portoricane. Stesso discorso per la Georgia, che disputerà il proprio torneo Pre Olimpico a Riga contro i padroni di casa della Lettonia, le Filippine, il Brasile, il Camerun e il Montenegro.

La seconda e ultima amichevole prima di volare in Portorico sarà comunicata nelle prossime settimane ma non si giocherà in Italia. Nel 2023 fu un tutto esaurito sugli spalti del palazzetto di Folgaria e sold out al palazzetto di Trento per il quadrangolare di inizio agosto: un pieno di entusiasmo, calore e spinta emotiva per una Nazionale che anche stavolta proverà ad andare oltre i propri limiti per agguantare un pass olimpico e finire poi nel complicatissimo girone francese con Stati Uniti, Serbia e Sud Sudan. Prima, però, le sfide di San Juan a Bahrain (2 luglio) e Portorico (4 luglio) e l’eventuale incrocio in semifinale (6 luglio) e finale (7 luglio) contro due tra Lituania, Costa d’Avorio e Messico.

Giovanni Petrucci, presidente Federazione Italiana Pallacanestro, in merito ha dichiarato: “Come ogni anno, la Nazionale maschile è chiamata a grandi prestazioni in manifestazioni di altissimo livello. Nelle ultime tre stagioni, la Senior maschile ha affrontato i Giochi Olimpici di Tokyo, l’EuroBasket in casa a Milano e i Mondiali nelle Filippine. Il comune denominatore di tutte queste estati è stata la preparazione svolta in Trentino, tappa ormai imprescindibile all’inizio di ogni nostro percorso internazionale. Ad attendere gli atleti tra pochi mesi sarà un impegnativo torneo Pre Olimpico in Portorico e subito dopo, ci si augura, l’Olimpiade di Parigi 2024. Sapere di poter preparare i nostri impegni contando sulla professionalità, l’accoglienza e la disponibilità di un territorio come l’Alpe Cimbra è per noi una sicurezza da ormai più di dieci anni. La qualità delle strutture alberghiere e di quelle sportive permetterà ai nostri ragazzi e al CT Pozzecco di concentrarsi esclusivamente sugli allenamenti potendo però anche contare su luoghi meravigliosi per riposare corpo e mente nel tempo libero immersi nella natura. Per questo voglio ringraziare Trentino Marketing nella persona di Maurizio Rossini e l’APT Alpe Cimbra nella persona di Gianluca Gatti. E’ grazie alla loro passione e competenza, unita al sempre ottimo lavoro dell’Advisor commerciale FIP Master Group Sport, che anche quest’anno gli Azzurri soggiorneranno in Trentino. E’ bello sapere di poter contare anche su un’altra delle eccellenze di questo territorio, l’Aquila Basket Trento, solida realtà della nostra Serie A e valido supporto nell’organizzazione, anche quest’anno, della Trentino Basket Cup. Al Presidente Luigi Longhi e ai suoi collaboratori va il mio plauso”.