Il 20^ turno della Serie A2 2024/2025 di basket si è chiuso con una domenica ricca di partite, che ha visto le prime della classe centrare delle vittorie larghe. Non cambia, quindi, la parte alta del tabellone, che vede in testa Rimini seguita, appaiate a pari punti, Udine e Cantù. In particolare, la RivieraBanca, dopo essere tornata alla vittoria sul campo della Juvi Cremona, ha centrato un altro successo esterno contro Cento. Un 59-74 che non lascia spazio a interpretazioni, con Rimini che punge in attacco fin dal primo quarto, chiuso sul 14-22, mentre i padroni di casa non riescono a trovare le soluzioni giuste per fare male alla capolista. Preziosissimo il contributo dalla panchina, per Rimini, che trova i 18 punti di Grande e i 13 di Robinson.

Basket Serie A2, vincono anche Udine e Cantù

Come detto, questo turno della Serie A2 ha visto le vittorie anche delle dirette inseguitrici, Udine e Cantù, protagoniste in incontri casalinghi. La formazione friulana era impegnata nell’insidioso testa a testa contro Verona, superato brillantemente con il risultato di 86-70. La partenza ha premiato la squadra scaligera (14-19), che però si è spenta nella fase centrale di partita, rimediando un parziale di 49-24. Udine, infatti, ha approfittato del blackout ospite imponendo un ritmo asfissiante, su cui spiccano i contributi di Da Ros (21 punti da subentrato) e Alibegovic (16).

Costanza invidiabile anche per Cantù, che segna 21-21-23-20 punti nei vari parziali, chiudendo sull’85-67 contro Orzinuovi, che dopo un avvio incerto tiene passo dell’Acqua San Bernardo, prima di rallentare ancora nell’ultimo quarto. Soprattutto, il Gruppo Mascio non è mai riuscito nemmeno a rallentare la corsa di Cantù, che ha dato sfoggio di una grande prova collettiva mandando cinque giocatori in doppia cifra (top scorer Moraschini con 16 punti e 4/7 da tre, oltre alle doppie doppie di De Nicolao e Hogue).

Tra gli altri risultati, Torino travolge Nardò per 81-48 (18 punti di Montano), mentre Cividale impone uno stop pesante a Forlì sul 79-82. Dopo due vittorie consecutive, con questo risultato arriva anche la seconda sconfitta di fila per l’Unieuro, ancora di misura contro una squadra di alta classifica dopo il 64-65 contro Rieti. Decisivo, quest’oggi, il terzo quarto, in cui Forlì trova appena 13 punti contro i 23 degli ospiti, bravi poi a contenere il ritorno degli avversari negli ultimi dieci minuti. Tutto ciò nonostante i 19 punti di Perkovic.

Tutti i risultati della 20^ giornata

Sabato 11 gennaio

Ore 20:30 – Avellino Basket – UCC Assigeco Piacenza 83-72

Ore 20:30 – Flats Service Fortitudo Bologna – Ferraroni Juvi Cremona 89-77

Ore 21:00 – Real Sebastiani Rieti – Wegreenit Urania Milano 56-66

Domenica 12 gennaio

Ore 17:00 – Reale Mutua Torino – HDL Nardò Basket 81-48

Ore 18:00 – Acqua S. Bernardo Cantù – Gruppo Mascio Orzinuovi 85-67

Ore 18:00 – Apu Old Wild West Udine – Tezenis Verona 86-70

Ore 18:00 – Sella Cento – RivieraBanca Basket Rimini 59-74

Ore 18:00 – Unieuro Forlì – UEB Gesteco Cividale 79-82

Ore 18:00 – Libertas Livorno 1947 – Elachem Vigevano 1955 62-64

Ore 18:00 – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Valtur Brindisi 86-79