Basket, Serie A2 2023/2024: Rieti cade contro Piacenza, Trapani batte Udine

Prosegue la fase ad orologio di Serie A2 2023/2024

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vigevano (Gruppo Verde) batte in casa 91-70 Orzinuovi (Gruppo Rosso). Per i padroni di casa, bene Wideman (25+9+5) e Smith (24+8+2). Ottimo Battistini in uscita dalla panchina con 17 punti e 8 rimbalzi. Non bastano agli ospiti i 20 punti con 8 rimbalzi di Basile e i 17 con 5 rimbalzi e 4 assist di Jorgensen. Udine (Gruppo Rosso) cade a Trapani (Gruppo Verde) 78-66. I siciliani passano nella sfida di alta classifica tra prima e seconda di girone rosso e verde. Per i padroni di casa, doppie doppie per Horton (18+14 rimbalzi) e Pullazi (12+12 rimbalzi). Agli ospiti non bastano i 14 punti con 6 rimbalzi e 3 assisst di Alibegobic. Trapani resta in testa con 25V-2P. Udine seconda con 20V-8P. Chiusi (Gruppo Rosso) passa ad Agrigento (Gruppo Verde) 88-84. Stefanini trascina gli ospiti con 29 punti e il 59% dal campo. 20 punti per Tilghman e 12 per Jerkovic. Ai siciliani non bastano i 20 punti di Sperduto, in uscita dalla panchina, e la super doppia doppia da 18 punti e 17 rimbalzi di Polakovich. Rieti (Gruppo Verde) cade in casa contro Piacenza (Gruppo Rosso) 85-82. Bene Serpilli (20 punti e 6 rimbalzi) e Veronesi (17 punti) Doppia doppia da 10-12 rimbalzi per Skeens. Ai padroni di casa non bastano i 17 punti di Sarto e i 15 di Hogue.