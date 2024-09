Basket Serie A1: la Virtus Bologna vince 89-88 contro il Trapani, i siciliani sorprendono al debutto

Trento piega Reggio Emilia per 92-76, la Virtus Bologna vince 89-88 contro il Trapani e Scafati ha la meglio su Sassari per 97-86. Sono questi i risultati dei tre anticipi della prima giornata di Serie A1, che aprono la stagione 2024/2025 del campionato. Ottimo esordio per Trento, che con decisione stacca i primi due punti dell’anno. A Trapani sorprendono gli ‘Shark’, neopromossi, con la Virtus che ottiene il risultato, ma non senza faticare. Infine, Scafati inizia con il piede giusto. Serata difficile invece per la Reggiana e Sassari, che cercheranno la rivincita nei prossimi incontri.

LA CRONACA DI REGGIO EMILIA-TRENTO – Reggio Emilia incontra Trento nella prima giornata della nuova stagione. La squadra ospite ha la meglio in un primo parziale che appare molto equilibrato nella prima parte, mentre sul finale emerge Trento. Le squadre sono separate da alcuni possessi al termine dei primi dieci minuti di gara, con i trentini che concludono davanti per 16-24 il primo quarto. Successivamente, nel secondo parziale, la Reggiana tenta di ricucire le distanze ma Trento non lascia spazio e rimane in cattedra, mantenendo un solido vantaggio, 39-45. Le due compagini vanno a riposo, ripartendo dopo quindici minuti di stop. Nel terzo quarto, è sempre Trento a mantenere il controllo del gioco, allungando sugli avversari. La Reggiana perde terreno e sembra mancare di fiducia e, a soli dieci minuti dalla sirena finale, il risultato è di 61-71. Nel corso dell’ultimo quarto, Trento mette in cassaforte il risultato e va a conquistare il primo successo della stagione in 76-92.

LA CRONACA DI TRAPANI-VIRTUS BOLOGNA – La Shark Arena ospita il ritorno di Trapani in Serie A1 dopo trentadue anni, con la squadra che sfida la Virtus Bologna. Il via della partita vede i padroni di casa partire forte, mentre i virtussini faticano in fase difensiva. Dopo un primo momento di smarrimento, gli uomini di Banchi trovano il ritmo per entrare in partita e si mettono a caccia degli avversari, sorpassandoli sul 18-19. Il primo parziale prosegue con le due squadre che mantengono un ottimo ritmo. Negli ultimi secondi, la Virtus allunga grazie ad un magico tiro di Tucker, che vale il 25-30 dopo dieci minuti. Nel corso del secondo parziale la Virtus allunga, salendo in cattedra in definitiva. Trapani fatica per gran parte del parziale, ritrovandosi sul finale e mettendo in difficoltà gli avversari. Il secondo quarto termina per 41-50, con le squadre che vanno a riposo per quindici minuti. Il terzo quarto vede Bologna rimanere avanti, con Trapani che non è però troppo distante. I padroni di casa riescono a firmare alcune ottime azioni, terminando il parziale con otto punti di svantaggio sulla Virtus. A dieci minuti dalla sirena finale, il punteggio è di 61-69. L’ultimo quarto regala un finale da cardiopalma, con Trapani che torna in vantaggio a cinque minuti dal termine. Gli ultimi attimi in campo vedono entrambe le formazioni andare a canestro più volte, con Bologna che poi la spunta sul finale per 88-89.

LA CRONACA SI SASSARI-SCAFATI – L’ultimo match della serata è quello tra Sassari e Scafati. La partita inizia con un primo vantaggio degli ospiti, mentre i sassaresi si avvicinano con lo scorrere dei minuti. Sul finale del primo tempo si aprono le danze per una lotta punto a punto, con Scafati che ha la meglio all’ultimo secondo, concludendo il primo quarto avanti per 21-22. Il secondo quarto segue un copione simile al primo. La partita si dimostra ancora molto equilibrata, ma Scafati riesce a mettere a segno alcune azioni vincenti, che permettono alla squadra di andare a riposo in vantaggio per 37-41. Dopo l’intervallo gli equilibri in campo mutano, con Sassari che recupera e poi passa in vantaggio. Scafati si ritrova così ad indossare le vesti dell’inseguitore, riuscendo a raggiungere la squadra avversaria sul finale. La compagine ospite perfeziona poi il sorpasso e a dieci minuti dalla fine torna in vantaggio per 60-63. Nel corso dell’ultimo parziale, Scafati dà lo strappo decisivo, andando a vincere per 86-97.