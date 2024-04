Basket, Serie A1 2023/2024: vincono Olimpia e Virtus, Trento e Venezia ko

I risultati della ventiseiesima giornata della Serie A1 2023/2024, che ha visto andare in scena diversi match interessanti quest’oggi. In alta classifica vincono le due protagoniste del derby europeo di pochi giorni fa. L’Olimpia Milano infatti ha battuto 91-86 al Forum la Dolomiti Energia Trentino, reagendo dopo una grande partenza degli ospiti capaci di chiudere sul 19-33 il primo quarto. Sulla lunga distanza però la qualità e la profondità del roster a disposizione di Ettore Messina ha fatto la differenza, così a Trento i 24 punti di Kamar Baldwin per centrare la terza vittoria consecutiva. Per Milano ci sono i 16 punti di capitan Melli e i 15 a testa di Napier e Mirotic.

A Milano risponde la Virtus Bologna, che torna a vincere in campionato dopo il ko interno con Pistoia, e lo fa in maniera convincente in casa di Venezia per 89-70. Successo schiacciante per le V Nere, che archiviano la pratica alla fine di un primo tempo chiuso avanti 54-31. Subito impattante, al ritorno in campo dopo i problemi fisici dell’ultimo periodo, Daniel Hackett (12+5+3), tassello fondamentale dello scacchiere di Luca Banchi. Sponda Virtus, bene anche Shengelia (16 punti e 3 assist) e Zizic (15 punti e 9 rimbalzi). In doppia cifra anche Lundberg con 12 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. Buon apporto delle seconde linee della Reyer (16 per Heidegger e 10 per Kabengele), che paga le brutte prove di Spissu (4+2+3) e Tessitori, che non mette neanche un punto a referto, e Wiltjer (solo 2 punti).

Vittoria all’ultimo secondo per l’Estra Pistoia, che batte 83-82 la UnaHotels Reggio Emilia agganciandola al quinto posto in classifica. Vitale sbaglia sulla sirena il canestro che avrebbe potuto regalare la vittoria agli emiliani, così i toscani possono festeggiare un altro successo pesante. Si conferma una presenza importante quella di Ogbeide, autore di 20 punti a fine partita.

Nelle parti basse della classifica vittoria roboante per Varese, che sovrasta Napoli con un eloquente 113-79 maturato soprattutto nel finale come dimostra il 38-16 dell’ultimo quarto. Ben sei giocatori in doppia cifra per i lombardi, con un Nico Mannion da 17 punti e 9 assist in 26 minuti di gioco. Vince anche Brindisi, che supera Treviso 93-75 e risponde così alla vittoria di Pesaro in casa di Sassari. Infine si registra anche il successo di Cremona, che ha la meglio su Scafati per 68-63 e compie un passo forse decisivo verso la salvezza: decisivi Lacey e Zanotti, con 16 e 15 punti rispettivamente.