Basket, Serie A1 2022/2023: vincono Milano e Bologna, Treviso batte Pesaro

Oggi si sono disputate le partite valide per la 27ª giornata di Serie A1 2022/2023 di basket. L’Olimpia Milano vince facile in casa contro Napoli 88-76. La squadra di Messina domina dall’inizio alla fine vedendo gli ospiti avvicinarsi solo nel secondo quarto, sul 34-33, ma allungano definitivamente nel secondo tempo archiviando la pratica senza troppe difficoltà. Bene Shields e Voigtmann che combinano 34 punti e 14 rimbalzi. Non bastano i 20 punti di Wimbush a Napoli per evitare la seconda sconfitta in fila. Milano conferma il secondo posto salendo a 20 vittorie e 7 sconfitte. I ragazzi di coach Pancotto restano in zona retrocessione con 9 vittorie e 18 sconfitte. La Virtus Bologna batte Scafati in trasferta 83-81 e allunga nuovamente a una vittoria di vantaggio su Milano in testa alla classifica. Match combattuto con i ragazzi di Scariolo che faticano a scollarsi di dosso la squadra campana ma riescono a staccare nell’ultimo quarto Okoye e compagni. Ottima prova di Teodosic, 16 punti e 4 assist, e di Hackett, che conferma la sua ottima vena realizzativa mettendo a referto 15 punti e 4 rimbalzi. Non bastano a Scafati i 15 punti di Rossato e Thompson. Si ferma a due successi la striscia positiva di Scafati che resta ferma nella parte bassa di classifica a 10 vittorie e 17 sconfitte. Treviso batte Pesaro 96-82 grazie a un ultimo quarto dominato, 27-11 con un parziale di 11-0 iniziale, che permette ai ragazzi di Nicola di tornare al successo dopo quattro sconfitte in fila. Super prestazione della coppia Banks-Iroegbu che combina 50 punti dominando il parquet. Pesaro resta ferma a 12 vittorie e 15 sconfitte ai margini della zona playoff. Treviso si riavvicina alle prime otto e sale a 11 vittorie e 16 sconfitte.