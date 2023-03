Basket, Serie A1 2022/2023: Treviso rischia nel finale, ma batte Scafati 89-88

La cronaca e il tabellino del match tra Nutribullet Treviso e Givova Scafati, valevole per la ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Al PalaVerde i padroni di casa si sono imposti per 89-88 in un finale di partita davvero folle, che ha visto Treviso dissipare 7 punti di vantaggio negli ultimi 20 secondi di gioco. Alla fine però arriva la vittoria che allontana forse definitivamente i veneti dalle ultime posizioni, dove rimane invece invischiata Scafati. Di seguito il racconto del match e il tabellino.

La cronaca – La partita inizia nel segno di Rossato, autore dei primi cinque punti di Scafati per il 5-2. Il primo quarto si sviluppa con grande equilibrio, l’eterno Logan tiene gli ospiti a contatto con un paio di triple ma alla fine arriva il break di Treviso con la tripla di Sorokas e il canestro di Zanelli sulla sirena che vale il 24-17 dopo i primi dieci minuti. Il secondo quarto però si apre con il controbreak di Scafati, che raggiunge la parità sul 24-24 con la tripla di Mian. Treviso però continua a martellare dall’arco e torna avanti di quattro lunghezze grazie a Invernizzi e Sorokas. A metà gara i padroni di casa conducono sul 38-36, punteggio che porta le squadre negli spogliatoi.

Al ritorno in campo il terzo quarto si apre nel segno di Treviso, che con la tripla di Banks e il canestro di Ellis tocca il +8 sul 49-41. L’allungo della Nutribullet assume contorni sempre più importanti, perchè la tripla di Iroegbu vale il +11 (56-45). A complicare i piani di Scafati arriva anche un fallo tecnico contro coach Sacripanti, così la tripla di Mian serve solo ad alleggerire un parziale comunque pesante che dopo tre periodi vede Treviso in vantaggio 62-50. I padroni di casa sembrano poter controllare la situazione, la tripla di Invernizzi vale il 73-60 e nell’ultimo minuto restano 9 punti di margine. Incredibilmente però negli ultimi 20 secondi succede di tutto: due triple rapidissime di Scafati riaprono la partita, Treviso va in confusione e alla fine gli ospiti hanno anche la tripla della vittoria con Imbrò ma la palla non entra.

Il tabellino

Nutribullet Treviso Basket: Banks 14, Iroegbu 19, Ellis 16, Faggian 4, Jantunen 13, Tadiotto, Zanelli 5, Jurkatamm 2, Vettori, Sorokas 8, Scandiuzzi, Invernizzi 8.

Givova Scafati: Mian 8, Hannah 7, Thompson 14, Logan 21, Stone 3, Okoye 6, Imade, De Laurentiis 6, Rossato 19, Imbrò 4, Butjankovs, Tchintcharauli.